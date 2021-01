Les statistiques du mois de janvier inquiètent: 2321 cas positifs en 11 jours avec une moyenne de 211 cas par jour

D’après la revue hebdomadaire santé du mercredi le mois de janvier présente des statistiques des plus inquiétantes avec 2.321 cas positifs en 11 jours, c’est le plus grand nombre de contaminations depuis le début de l’épidémie avec une moyenne de 211 cas par jour, comparé aux autres mois sur la même durée.



Les mois de Juillet et Août avaient respectivement enregistré 1.210 et 1.303 cas L’optimisme était permis en Novembre, mois pendant lequel la moyenne était de 11 cas par jour.



Le Professeur Mamadou Diara Beye vient Directeur du SAMU National confirme. « C’est difficile pour les populations, mais également très difficile pour les soignants, parce que le nombre de cas augmente de jour en jour, en moyenne une centaine de cas par jour et dans tout le pays. Ce qui est à noter aussi c’est l’augmentation notable de plus en plus des cas communautaires, ce qui témoigne d’une circulation active du virus »,a-t-il déclaré.



De plus, ajoute-t-il, « on note également une augmentation des cas graves dans les services de réanimation, et ceux ci cohabitent avec les autres cas en réanimation ».



M.Beye de poursuivre : « Dans les services de réanimation, en dehors des cas sévères de Covid, nous avons d’autres pathologies qui n’ont pas de rapport avec le coronavirus, ce qui fait que le nombre de lits se met très rapidement en tension. Mais au-delà des cas graves traités en réanimation, nous avons des cas sévères parce que ces derniers sont dans les centres de traitement des épidémies et ils nécessitent une prise en charge rapprochée avec administration d’oxygène et d’autres médicaments.»



