Les tarifs de l’autoroute ‘’Ila Touba’’ fixés à 5000 francs CFA

Le ministre des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, a annoncé, en commission technique, devant l’Assemblée nationale, l’ouverture de l’autoroute ‘’Ila Touba’’, le 20 décembre prochain. «Le prix du péage de Dakar à Touba s’élève à 5000f, soit un total de 10 000 f rancs pour un aller-retour », a rapporté Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly, membre de la commission des Finances à l’Assemblée nationale.



Le parlementaire fustige cependant les engagements pris à Touba et Mbacké, qui ne seront réalisés qu’après la présidentielle 2019.

Les travaux des tronçons Touba Fall-Touba, Ndindi-touba Bogo etc., ne seront entamés qu’après élection. Ce qui fait dire au député de Bokk Gis Gis que le département de Mbacké ne fait pas partie des priorités du gouvernement.











SourceA