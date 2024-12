Les techniciens supérieurs de santé en grève, mercredi et jeudi

Ça bouge dans les structures sanitaires. Les techniciens supérieurs de santé affiliés au Syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé (Satsus), décrètent un mouvement. Ces blouses blanches vont observer une grève, les mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2024, sur toute l'étendue du territoire national.



D'après "L'As", à l'hôpital régional ElHadj Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, la section locale compte suivre le mot d'ordre de grève. Aucune spécialité ne sera en reste, à savoir : anesthésie- réanimation, néphrologie/hémodialyse, biologie médicale, imagerie médicale, odontologie, kinésithérapie, ophtalmologie, entre autres. Parmi les points de revendications, il y a l'intégration des techniciens supérieurs dans leurs nouveaux corps, le portage et revalorisation des indemnités et le prolongement de l'âge de la retraite à 65 ans.

