Les terribles confessions des victimes de Serigne Assane Mbacké

O. Diouf, 16 ans, et H.Thimbo, 17 ans, des victimes du marabout Serigne Assane Mbacké alias « Khelcom » ont détaillé aux enquêteurs de la Division spéciale de cybersécurité comment ils étaient violés puis transformés en esclaves sexuels.



0. Diouf a confié qu’il s’adonnait à des actes homophobes sexuels depuis les vacances scolaires. A l’en croire, il a été embrigadé dans ce réseau par Serigne Assane Mbacké, domicilié non loin de la maison de son oncle à Guédiawaye.



Durant les vacances, il a été envoyé chez Khelcom pour lui apporter à manger. Ce dernier aurait profité de cette occasion pour lui faire des compliments avant de lui présenter à un de ses amis, Baidy Hamady Sow, qui lui a déclaré son amour, car le trouvant bel homme.



Pour mieux le ferrer, dit-il, Serigne Assane Mbacké lui offrait des petites sommes d’argent et même un téléphone portable de marque samsung « J7» , que sa mère finira par confisquer.



Quelques jours plus tard, il a été convoqué par le conférencier religieux dans sa chambre où il a trouvé Baidy Sow.



Selon ses dires, ces derniers l’ont forcé à se déshabiller avant que Baidy ne le pénètre par derrière avec l’aide de Serigne Assane Mbacké qui lui tenait par les jambes.



O. Diouf a fait savoir, dans des propos repris par Libération, que pour le pénétrer facilement, Baidy a fait usage d’un liquide blanc, « Cyteal », comme lubrifiant. Il s’en est sorti avec des saignements et des maux de ventre.



Depuis cette date, il dit vivre un enfer car son bourreau, qui abusait de lui à sa guise, l’a mis en rapport avec plusieurs connaissances, soit par le réseau social Facebook ou par contact direct.



C’est sur ces entrefaites qu’il a pris connaissance avec Abdourahmane Lô et « Maitre de l’ouest » (Ibrahima Badiane) ets’est déplacé respectivement à l’hôtel où travaille le premier et à Yoff où réside le deuxième pour des rapports sexuels non protégés au lendemain de la Korité.



A l’issue des rapports sexuels, il a reçu 20 000 Fcfa de la part de Lô et 5000 Fcfa de Badiane.



Outre ces deux personnes, Diouf a affirmé avoir entretenu des rapports sexuels avec Khadim Samb, et H. Thimbo (mineur de 17 ans) sur demande de Serigne Assane Mbacké, lequel organisait des scènes de débauches dans sa chambre.



H. Thimbo, l’autre victime présumée déclare : « Serigne Assane Mbacké « Khelcom » m’a demandé de sodomiser O. Diouf.» Il ajoute : « Khadim Samb dit « Dimbori » a couché avec moi avant de me promettre de nouvelles chaussures.

