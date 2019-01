Les textes d’application du Code de la presse ’’bientôt finalisés’’, assure la tutelle

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Janvier 2019 à 16:33 | | 0 commentaire(s)|

Le secrétaire général du ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie numérique, Yoro Moussa Diallo, a réitéré samedi l’engagement de la tutelle à finaliser dans les meilleurs délais, le processus d’application du nouveau Code de la presse .



"Aujourd’hui, nous avons le plaisir de dire que les textes d’application du Code de la presse vont être bientôt finalisés", a dit Yoro Moussa Diallo, lors du 10ème congrès du Syndicat de professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS).



Le Code de la presse, adopté en 20 juin 2017 par l’Assemblée nationale, recouvre notammentt la définition du statut des journalistes et techniciens travaillant dans les médias, les droits et devoirs des journalistes et les règles encadrant l’aspect économiques des entreprises de presse.



"Les procédures administratives sont déjà terminées et les textes d’application sont actuellement à la Primature. Dans un futur proche nous allons inviter tous les acteurs de la presse pour leur finalisation’’, a indiqué le secrétaire général du ministère de la Communication.



Il a ajouté : "Il y a un circuit qui devait être respecté, et des observations devaient être faites par la Primature. Les textes d’application ont ensuite été réintroduits dans le circuit. Nous avons saisi toutes les autorités pour que tout soit finalisé dans un futur proche’’.



"On ne peut dire que ces textes vont être appliqués dans un mois ou dans quelques jours, mais dans tous les cas de figure, une rencontre avec tous les acteurs de la presse est prévue pour finaliser effectivement les textes d’application", a insisté M. Diallo.











Aps

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos