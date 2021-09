Les travailleurs de l’office du bac dans une colère noire: le directeur Socé Ndiaye sur le banc des accusés Le torchon brûle entre le Directeur de l’Office du Bac et les travailleurs qui ne parlent plus le même langage. A l’origine, la répartition par le directeur, Socé Diop, des rentrées financières de l’institution.



Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Soulignant dans un communiqué que l’Office du Baccalauréat, dans le cadre de ses missions de service

public, perçoit des redevances versées par les usagers, principalement des droits d’inscription au Baccalauréat d’un montant de 1 000 FCfa pour chaque candidat, d’attestations spéciales d’un montant de 1000 Fcfa pour les destinations de Dakar centre et de 1 800 Fcfa pour les autres destinations, de duplicatas de relevé de notes à raison de 1 000 Fcfa et des duplicatas de diplôme à raison de 25 000 F, ces travailleurs

constatent que cette manne financière constitue l’objet de leur divergence avec le directeur, Sossé Ndiaye.



Indiquant que l’arrêté N° 004283 du 20 novembre 2002, modifié en 2004 en son article 3, veut que les 35 % des rentrées financières reviennent aux travailleurs, ces derniers dénoncent le fait que Sossé Ndiaye ait

décidé de remettre tout en cause. D’ailleurs, selon ces travailleurs, depuis qu’il est à la tête de l’institution, le Directeur ne respecte aucune règle et utilise l’argent comme il veut, faisant des faveurs pour certains, ignorant d’autres. Et pourtant, ajoutent- ils, que d’espoirs quand Sossé Ndiaye a été nommé Directeur, rapporte Kritik.



En effet, se souviennent-ils, Sossé Ndiaye avait promis qu’il ne ferait pas moins que son prédécesseur,

Dr Babou Diaham. « Je n’enlèverai rien de vos acquis, je ne ferais rien d’illégal et j’imposerais la transparence. Je propose même de payer la fonction de service tous les mois car, c’est votre argent et les

50%, c’est-à-dire les 35% des travailleurs et les 15 % du social, seront réservés aux travailleurs

», disait l’actuel Directeur de l’Office du Bac, selon les travailleurs désenchantés qui appellent du reste Sossé Ndiaye « à revenir à la raison ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos