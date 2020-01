Les travailleurs de la Santé et de l’Action sociale marchent ce vendredi à partir de 9 h Une autre manifestation se tient ce vendredi matin à partir de 9 h. Il s’agit d’une marche organisée par les travailleurs de la Santé et de l’Action sociale, qui partira de l’ENDSS pour se terminer devant le ministère de la Santé. Ces professionnels de la santé déplorent ainsi leurs mauvaises conditions de travail.

