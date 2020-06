Les travailleurs de la justice décrètent 72 h de grève Le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a décrété à partir d’aujourd’hui, un mot d’ordre de grève de 72h, informe un communiqué reçu à Leral. Ce, pour réclamer la matérialisation des décrets qui ont été déjà signés au bénéfice de ces travailleurs.

Communiqué

Le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a décrété un mot d'ordre de grève de 72 heures les lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 juin 2020, pour exiger du Ministre de la Justice :

- La mise en œuvre du protocole d’accord du 17 octobre 2018 ; (paiement des primes)

- La publication au Journal officiel des décrets n° 2018 - 2259, n° 2018 -2260, n° 2019 - 2261 du 14 mars 2018 ; (augmentation de l'assiette du Fonds commun des greffes)

- L'organisation des formations au CFJ pour les reclassements des différents agents dans des hiérarchies supérieures en vertu des dispositions transitoires du décret n° 2019 - 413 du 30 janvier 2019 et du décret n° 2019 - 575 du 5 février 2019.



Vive les travailleurs de la Justice, Ensemble nous vaincrons.

Le Bureau Exécutif National.



Fait à Dakar, le 15-06-2020



