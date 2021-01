Les véritables raisons de la radiation de Pape Boubou Diallo révélées...

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Janvier 2021 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

Beaucoup d’internautes se sont offusqués de la radiation du jeune policier qui s’est agenouillé devant Serigne Modou Kara. D’après des sources policières anonymes, le jeune homme n’a pas laissé le choix au ministre de l’Intérieur Antoine Diome qui est aussi un mouride sadikh, écrit L'As.



D’après des sources du journal c’est plutôt l’insubordination qui est visée. En effet, les conclusions du conseil d’enquête ne lient pas le ministre de l’Intérieur qui a tenté d’obtenir de lui qu’il s’amende d’autant plus qu’il était en tenue lorsqu’il s’agenouillait. Mais il a envoyé la hiérarchie policière balader en leur signifiant clairement qu’il ne regrettait rien et qu’il préférait son marabout à la Police. Devant un tel affront, la mesure extrême s’imposait et le ministre de l’Intérieur l’a prise sans tremble.

