Les vérités de Mbaye Guèye à Balla Gaye 2: «Il doit prendre Boy Niang pour 4 raisons» C’est à croire que cette menace de Balla Gaye 2 de ne plus en découdre avec Boy Niang 2 n’agrée pas les acteurs de la lutte. A la suite de son père Double Less, c’est Mbaye Gueye qui dit son désaccord, pour quatre raisons.





Dans les colonnes du journal Record, le père de Balla Gaye 2 estimait qu’un combat entre son fils et celui de De Gaulle était bien logique. «Balla Gaye 2 doit bel et bien affronter Boy Niang 2», disait Double Less. Et Mbaye Gueye ne dit pas le contraire.



Joint par téléphone, hier, le 1er Tigre de Fass a déclaré : «C’est un combat très logique. Dans un passé très récent, c’est bien Balla Gaye 2 qui se disait disposé à le prendre. Alors, je ne vois pas pourquoi, en quelques jours seulement, il devrait changer d’avis. Balla Gaye 2 – Boy Niang 2 est une très belle affiche. Le Lion de Guédiawaye doit le prendre pour plusieurs raisons. D’abord parce que c’est bien lui qui a récemment plébiscité le duel. Ensuite, parce que c’est le genre de combat dont les amateurs ont besoin. Après, parce que Boy Niang 2 a fait suffisamment ses preuves pour mériter se mesurer à lui. Enfin, parce que les amateurs sont quelque peu lassés de devoir chaque fois assister à des combats qu’ils ont déjà vus».

