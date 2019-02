Les voleurs de la 3e épouse de Cheikh Bethio Thioune condamnés

Le tribunal d’instance de Mbour a tranché hier l’histoire de vol de bijoux qui a eu lieu au domicile de Cheikh Bethio Thioune, au préjudice de la 3e épouse de ce dernier. Apres avoir écouté les parties la semaine dernière, le juge d’instance a condamné Oumar Touré et Masserigne Touré à 2 ans de prison ferme. Quant à Habib Niass, il a écopé de 2 ans dont 6 mois ferme.



Si les deux premiers sont coupables de vol, Habib Niass lui, est condamné pour recel. Le tribunal a aussi alloué à la troisième épouse de Cheikh Bethio Thioune, 30 millions de Francs. Dans cette affaire, Aïda Diallo, l’épouse du guide des Thiantacounes, estime avoir perdu des bijoux d’une valeur de 50 millions de nos francs.



A l’en croire, c’est Oumar Touré qui lui gérait toutes ces affaires. Il était son homme de confiance. Un jour, dans le courant du mois de décembre précisément, elle est revenue de voyage et s’est rendue compte que sa boîte à bijoux était vide. Il y avait des bijoux en or et un en diamant. Pendant ce temps, son chambellan Oumar Touré avait complètement disparu dans la nature.



Il a fallu l’efficacité de la gendarmerie pour lui mettre la main dessus. Masserigne Touré, un charlatan, était aussi mêlé à cette histoire. Après le vol, les bijoux ont été vendus à Habib Niass. Aujourd’hui, tout ce beau monde est envoyé à l’hôtel zéro Etoile.













Les Echos

