Lesbianisme à l’école : Jamra et Mban Gacce dénoncent et exigent... Les bureaux exécutifs de l’ONG Jamra et Mban Gacce ont rendu public un communiqué conjoint pour dénoncer le lesbianisme dans les lycées, saisissant la balle au rebond, après cette vidéo devenue virale de deux jeunes lycéennes s’embrassant devant leurs camarades, souligne L’AS.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2019 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|

« Lorsque nous avons, comme tout le monde, ‘’trébuché’’ sur cette scandaleuse vidéo, mettant en scène deux jeunes lycéennes, apprenties lesbiennes, s’embrassant goulûment devant leurs camarades de classe, jamara s’est fatalement retrouvé devant ce dilemme cornélien. Crier au scandale, ou faire profil bas », lit-on dans le communiqué. Rappelant le scandale des lesbiennes de Grand-Yoff en mai 2012, Mame Mactar Guèye et compagnie, exhortent ainsi « les autorités à tirer cette affligeante de collégiennes lesbiennes au clair pour sauvegarder moralement d’autres jeunes filles ».

