Lesbianisme dans un lycée: la vidéo de deux lycéennes suscite l’indignation de Jamra et Mban Gacc

Mardi 16 Avril 2019

L’ONG islamique JAMRA et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses "Mban Gacc" n’ont pas tardé à réagir après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo qui met en scène deux lycéennes en train de s’embrasser.



Dans la déclaration parcourue par Leral.net, les deux organisations sous la plume de Mame Mactar Guèye dénoncent le « retour du lesbianisme dans les lycées ». Rappelant plusieurs cas similaires, elles exhortent les autorités à tirer cette « affligeante affaire » au clair, «pour sauvegarder moralement d’autres jeunes filles, réduisant ainsi pour elles le risque, toujours réel, de se laisser fasciner sur ces pentes glissantes de la débauche...»

