Léthargie Bby Pikine Nord: Maguette Dia de l’ APR, quitte la coalition et rejoint la République des valeurs Ça sent la léthargie totale au sein des rangs de l’Alliance pour la République (Apr) et de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) dans la commune de Pikine. Dans cette partie du département de Pikine, beaucoup de responsables de l’Apr et de la coalition Benno Bokk Yakaar ruminent en sourdine leur colère, après la transhumance d’Amadou Diarra. "Tribune"

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Août 2021 à 09:32 | | 0 commentaire(s)|

En fait, ils ont du mal à accepter la venue de l’actuel maire de Pikine Nord, qui grossit les rangs du parti de Macky Sall. Ne sachant plus sur quel pied danser, la responsable de l’Apr, Maguette Dia a quitté la coalition Benno pour «atterrir» à la République des valeurs (Rv) de Thierno Alassane Sall.



Elle va soutenir la candidature du coordonnateur départemental de la Rv, Lamine Guèye, à la mairie de Pikine Nord. « Les élections locales, c’est le rendez-vous d’une personne avec sa localité. À la coalition Benno Bokk yakaar à Pikine-Nord, il y a tout sauf de la politique. Il n’y a pas de réunions. Il n’y a pas d’animation, c’est le calme plat.



Au sein de mon parti (Apr) et de la coalition Benno bokk yakaar, c’est la léthargie totale. C’est pourquoi, nous avons décidé de soutenir la candidature de Lamine Guèye », se justifie Maguette Dia. Pour étayer son argumentaire, elle ajoute ceci : « Nous voulons du bien pour notre commune. Si nous voulons que notre commune émerge, il va falloir que nous soyons du bon côté pour dégager l’actuelle équipe municipale », soutient la nouvelle alliée des partisans de Thierno Alassane Sall.











Tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos