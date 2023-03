Léthargie dans les rangs de l’APR à Fatick: La jeunesse républicaine compte prendre le problème à bras-le-corps À Fatick, l’Alliance Pour la république (Apr) est engluée dans une profonde léthargie depuis les élections locales. Les activités politiques de grande envergure se font de plus en plus rares dans le Sine pourtant considéré comme le bastion de la formation marron-beige. Toutefois, les jeunes s’engagent à prendre à bras-le corps l’animation du parti. «Zéro week-end à dakar», c’est leur nouveau mot d’ordre. L'As.



La nature ayant horreur du vide, la jeunesse républicaine du département de Fatick a décidé d’investir le terrain pour éviter une percée de l’opposition dans le Sine. «Nous sommes en phase de finalisation d’un plan d’action qui consistera à animer le parti et à élargir nos rangs d’ici à la présidentielle de 2024», a annoncé le coordonnateur départemental du Mouvement des Élèves et Étudiants Républicains de Fatick. Pour Adama Diouf, il n’est plus question, d’ici à 2024, de passer un week-end hors de Fatick. «Si certains s’engagent à porter à nouveau le Président Macky Sall à la tête du pays au soir du 24 février prochain, les fils de Fatick devraient être au premier rang. En tant que jeunes, nous nous portons donc garants comme plus grands contributeurs à l’atteinte sans détour de cet objectif si cher», a déclaré le porte-parole de la jeunesse républicaine du département de Fatick, à l’occasion d’une assemblée générale.



Une rencontre où il était question de discuter du plan d’action à dérouler pour massifier le parti, ramener les frustrés dans les rangs mais surtout trouver des mécanismes pouvant aider à relever le niveau d’employabilité des jeunes dans le Sine. A cet effet, il est prévu des rencontres, dans les quatre communes chefs-lieux d’arrondissement et à Fatick commune, auxquelles seront conviées toutes les structures de promotion d’emploi de jeunes et les agences de financement. «Objectif ? Indiquer aux jeunes les opportunités d’emplois et de financement qui s’offrent à eux. Cette première étape du plan d’action de la frange jeune du camp présidentiel sera suivie d’une campagne de sensibilisation sur la nécessité de s’inscrire sur les listes électorales. Nous allons mettre le focus sur l’enrôlement des primo-votants. Il nous faut inscrire le maximum de jeunes», a-t-il soutenu.



Interpellés sur les tentatives de sabotage du meeting de la section communale de Pastef à Fatick, Adama Diouf et ses camarades se veulent laconiques. Ils estiment que la démocratie voudrait que chacun déroule librement son agenda politique. «Seulement nous n’accepterons pas que des politiciens en perte de vitesse viennent saper la quiétude de notre cher Fatick», avertit Adama Diouf avant de jeter une pierre dans le jardin de l’opposition. «Nous constatons actuellement des manœuvres malhonnêtes de cette soi-disant opposition, des invectives, des appels à l’insurrection et à la violence et une victimisation de la part de cette minorité pensant pouvoir détourner les consciences des populations. Nous condamnons fermement ces agissements tendant à manipuler l’opinion nationale, et mettons en garde ces opposants : Fatick ne sera pas le lieu de promenade d’un vendeur d'illusions.»



Revenant sur leur plan d’action, le sieur Diouf révèle : «Nous allons porter le combat tout en nous inscrivant dans une dynamique d’ensemble et d’actions autour de la rencontre de toute la jeunesse républicaine, autorités et responsables politiques du département de Fatick, pour la réélection du Président Macky au premier tour le 25 février 2024. La première activité en vue est la tenue le 18 mars prochain d’un meeting d’investiture de Macky Sall comme candidat à l’élection présidentielle de 2024.

