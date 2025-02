Lettre Ouverte : La fille de Feu Lobatt Fall interpelle le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye Excellence, Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour les efforts conséquents que vous et votre gouvernement ont dû consentir depuis votre accession à la magistrature suprême. Jusqu’ici, force est de constater que malgré tous ces changements de régimes, les populations sont dépourvues de conditions primaires et élémentaires d’existence pour vivre dignement. S Tribune

Samedi 22 Février 2025

Nous sommes prisonniers de modèles occidentaux qui ne reflètent pas les valeurs d’un Sénégal authentique. Ce système fait de compromis, d’arrangement et de corruption, engendre inévitablement tribalisme, division et misère. Ces peuples habitués à la manipulation et à la trahison sont suffisamment conscients et préparés, de nos jours, à affronter et à combattre toutes formes de dominations aussi bien étrangères que locales.



Écrivons notre propre histoire avec ses paradigmes… Il est donc impératif de revisiter toutes les lignes de cette constitution que nous avons héritée de la cinquième république française avec un régime présidentiel qui ne répond pas aux attentes actuelles et futures des populations.



65 ans d’esclavages institutionnel et diplomatique n’ont fait que favoriser de nouvelles formes de colonisation. Il est temps d’inventer une république qui nous ressemble pouvant faire représenter les partis d’opposition, chefs religieux et coutumiers au pouvoir étant donné que l’homme n’est pas préparé à détenir tous les pouvoirs car l’ivresse le somme inéluctablement à en abuser.



Les dénigrements et accusations sans fondement, le jeu des géants politiques, les cycles électoraux interminables, ces rendez-vous d’assises, de colloques, de conférences, de réunions sur des sujets connus et traités ainsi que le train de vie de l’Etat et de tous ses démembrements sont choquants.



Entendez-vous le cri du peuple ?



La politique de l’autruche n’est plus permise et vous avez l’obligation de réussir pour ne pas exciter ceux qui ont hâte de brandir pilons, bâtons et louches prêts à fouetter. Faites de votre magistère qui est placé sous le sceau de la jeunesse et donc de l’espoir, celui de l’industrialisation pour capter plus de valeur ajoutée, de la création d’emploi, de l’amélioration des conditions des populations et du respect des principes de transparence, de redevabilité et de justice.



Par ma voix, l’Union Nationale pour le Développement (UND) n’est ni de Pastef ni de l’opposition, considérez nous comme un groupe de pression et de contribution uni dans l’intérêt supérieur du Sénégal



Par Ndella Lobatt Fall,

Présidente de l’Union Nationale pour le Développement (UND)

E-mail : f.ndella33@gmail.com



