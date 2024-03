Lettre aux autorités : Le collectif des prestataires de l'ANPEJ demande la régularisation de leurs arriérés de salaire Le collectif des agents conseillers en emploi (prestataires) de l’Agence nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) Programme « Xeyyu Ndaw Gni », a envoyé hier une lettre adressée à la Présidence de la République, et plus largement, à la Primature, au ministère des Finances et du Budget, au ministère de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi, mais aussi au président du Conseil de surveillance de l’ANPEJ, à son Directeur général et à son secrétaire général. Ils courent derrières des arriérés de salaire. Leur lettre.

Objet : Demande de régularisation des arriérés de salaire



C’est avec beaucoup de désolation que nous dénonçons jusqu’à la dernière énergie, les arriérés de salaire que nous subissons pendant deux mois.



En effet, nous avons été recrutés par l’ANPEJ en septembre 2021, dans le cadre du programme « Xeyyu Ndaw Gni », avec des contrats de prestation d’une année, qu’on a eu à renouveler trois fois.



Chemin faisant, nous avons été déployés sur toute l’étendue du territoire national, afin de mettre en œuvre la territorialisation des politiques publiques d’emploi définies par le président de la République.



Sur ce, nous accompagnons les jeunes sur l’élaboration de leurs projets personnels et professionnels, sur les techniques de recherche d’emploi notamment la rédaction de cv et de la lettre de motivation ; sur l’élaboration de plan d’affaires pour les jeunes porteurs de projets ou d’idées de projets.



Nous les informons sur le marché du travail, sur les différents leviers que l’Etat a mis en place pour les accompagner ; nous les orientons vers les autres structures d’appuis techniques et financiers, afin de faciliter leur insertion socioprofessionnelle. Donc, nous sommes au cœur de la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes.



Toutes ces œuvres requièrent une stabilité morale et financière de l’agent Conseiller, en face du jeune désorienté, désespéré et en perte de repères.



Ainsi, la situation de ces agents Conseillers (Prestataires) de l’ANPEJ, recrutés dans le cadre du programme ‘’Xeyyu Ndaw gni ‘’, est alarmante, car n’ayant pas reçu leurs rémunérations depuis deux voire trois mois.



De ces faits, les agents sont dans l’incapacité totale d’accomplir leurs missions régaliennes et dénoncent avec fermeté, l’immobilisme du top management de l’ANPEJ et des autorités étatiques, notamment le Ministre de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi.



La question de l’emploi des jeunes ne doit être négligée, car nous savons tous les conséquences désastreuses qu’elle a provoquées dans notre pays. La recrudescence de l’émigration clandestine, en est une parfaite illustration.



Comment peut-on concevoir un Conseiller en Emploi, travaillant à temps plein et qui est sensé retenir et accompagner les jeunes, puisse rester deux mois sans salaire.



N’y a t-il pas un paradoxe entre le fait de vouloir atténuer ou diminuer le chômage des jeunes et la mauvaise prise en charge DESConseillers En Emploi ?



De ces faits, nous dénonçons,



Nous dénonçons les arriérés de salaire que les conseillers subissent ;



Nous dénonçons le silence et le manque de consideration dont fait montre le top management de L’ANPEJ? à l’endroit de ses agents conseillers.



Nous dénonçons la nature des contrats (contrats de prestation) précaires et sans aucun avantage vis-à-vis des prestataires ;



Nous dénonçons l’indifférence et l’immobilisme des Autorités Etatiques ;

Et si nos revendications ne sont pas pris en charge dans 72 heures, nous avertirons la presse nationale et internationale.













Le Collectif des Agents Conseillers en Emploi de l’Anpej

Dits les Prestataires du Programme ’’Xeyyu Ndaw Gni’’



