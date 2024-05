Lettre ouverte : Oui à l’assistance, à l’encadrement et à l’accompagnement des entreprises sénégalaises Cheikh Gueye PDG MKR Il faut souligner que celles évoluant dans le secteur de la menuiserie-ébénisterie font face, depuis 2000, à la concurrence déloyale des meubles importés. Et de ce fait, elles peinent à se positionner ou à postuler aux appels d’offres, faute d’avoir un quitus fiscal, et sont astreintes au paiement des impôts et charges salariales.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mai 2024 à 14:04 | | 0 commentaire(s)|

Ces douze dernières années ont été les plus dures jamais vécues par les sénégalais, avec la pandémie de covid19 qui a mis à genou l’économie nationale, de façon générale, et particulièrement le secteur informel. Rares sont des entreprises sénégalaises qui peuvent, aujourd’hui, faire face à leurs obligations salariales et fiscales.



Il est, donc, nécessaire que la nouvelle équipe gouvernementale puisse prêter une oreille attentive à ces entreprises afin de les accompagner, car représentant une véritable niche pourvoyeuse d’emplois.



Le Premier Ministre, lors d’un Conseil interministériel, a appelé les sénégalais à «produire et consommer local» pour sortir de cette dépendance étrangère et de la cherté du coût de la vie. Faisons, ainsi, de la préférence locale une réalité et non un slogan.



Nous avons bon espoir que les nouvelles autorités mèneront à bon port les destinées de notre cher Sénégal.



M. Cheikh Gueye

Président Directeur général de la

Menuiserie Khadimou Rassoul (MKR)



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook