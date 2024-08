« Lettre ouverte à l’intimidateur des écoles privées catholiques », Par Frère Docteur Pierre-Marie Niang, Dominicain Après la lettre ouverte et conseils de Abbé André Latyr Ndiaye, c’est au tour de Docteur Pierre-Marie Niang de réagir, lui-aussi, par une lettre ouverte à la suite des propos du premier ministre Ousmane Sonko sur le port du voile dans les établissements scolaires. Sans le nommer, Docteur Niang a livré ses vérités crues.

L’avantage que nous avons avec les nouveaux responsables politiques du Senegal, c’est que nous sommes de la même génération. Nous avons fréquentés les mêmes lycées et universités publiques.



Tout comme eux, nous sommes de purs produits du système éducatif sénégalais.



Dire que nous nous connaissons bien est un secret de polichinelle. Nous les connaissons bien puisque c’est bien avec leur génération qu’on a vu l’apparition des premières mosquées dans les lycées et universités publiques. C’est avec cette génération aujourd’hui au pouvoir que le voile islamique a fait progressivement son apparition dans les milieux scolaires et universitaires.



C’est alors tout naturellement arrivés au pouvoir qu’ils veulent nous imposer leur idéologie exclusiviste. Je signale que ici, je ne me trompe pas d’interlocuteurs. Nous vouons un respect profond à nos vénérés califes généraux de nos différents « tourouk ». Yalla na ñu fi yagg té weur.



Cette précision de taille faite, je voudrais que le menaceur n’oublie pas ou ne fait pas semblant d’oublier que nous ne sommes jamais restés passifs face à leurs agissements et ce depuis le lycée jusqu’à l’université.



Autant à l’époque nous étions déterminés à faire face à leur volonté de puissance et de domination autant aujourd’hui nous sommes encore plus déterminés à faire face.



Nous prendrons à témoins l’opinion nationale et internationale, nous alerterons le monde entier si jamais celui que je ne veux pas nommer met à exécution ses menaces en l’endroit de nos écoles privées catholiques.





Nous condamnons fermement ses propos dangereux pour la paix sociale et l’unité nationale.

Nous le tiendrons pour responsable de la dégradation de la paix et de la convivialité sociale.

Personnellement, je ne négocie pas ma citoyenneté sénégalaise qui n’est pas d’abord et avant tout religieuse. Ma citoyenneté est surtout culturelle du fait que nous appartenons tous à la nation nègre qu’est le Sénégal.



Il faut alors que l’intimideur se détrompe. Il aura en face de lui du répondant.



Que Dieu bénisse le Sénégal.



