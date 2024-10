« Lettre ouverte au maitre d’ouvrage du projet de Jub Jubal Jubanti », Par Djidiack Faye

Monsieur le Président de la République du Sénégal,

Monsieur le Premier Ministre,



Votre duo à la tête du pays est la matérialisation d’une forte volonté citoyenne d’alternance politique advenue le 24 mars 2024. Une alternance motivée par une décision ferme du peuple de sanctionner une mal gouvernance qui était devenue chronique et votre offre politique alléchante qui était centrée sur une gouvernance transparente pour la justice sociale, l’équité et un développement endogène durable.



Mr le Président de la République, votre discours, vos actes ainsi que ceux de votre Premier Ministre pendant ces sept (7) premiers mois de votre mandat de cinq (5) ans, confirment un engagement ferme à réaliser une telle promesse. Mais il reste une longue bataille ardue qui implique chaque citoyen où il se trouve et en chaque chose qu’il fait. Dès la prestation de serment, suivie de la formation du gouvernement et des premières nominations au niveau des directions générales et nationales, un engagement électoral a fait l’objet d’un grand débat : les appels à candidatures. On peut juste retenir que certains postes ne pouvaient attendre la mise en place d’un dispositif administratif pour lancer le processus de recrutement par appel à candidatures, ou parce qu’ils relevaient tout simplement de la haute sécurité de l’État.



Si vous voulez tenir promesse de pratique de l’appel à candidature en la généralisant à tous les postes de l’administration qui ne présenteraient pas une particulière étatique, les dispositions devraient être prises dans le court et moyen terme. En attendant, qui peut le plus, peut le moins. Dans notre administration, il y a déjà des postes qui ne sont pourvus que par appel à candidatures. Monsieur le Président de la république, le début de rupture voudrait que vous fassiez appliquer scrupuleusement cette procédure aux postes en question. L’objet de cette lettre est qu’une partie de votre administration ne manifeste pas cette volonté de s’aligner à vos directives de Jub, Jubal, Jubanti.



Monsieur le président de la république, depuis le 15 avril 2024, l’Agence de Développement Municipal qui est depuis sa création dans cette catégorie de services qui recrute par appel candidatures, a entamé un processus de recrutement de son Directeur Général à travers un cabinet de la place, recruté conformément à la réglementation en vigueur. Ainsi, six mois durant, pour des raisons qui commencent à faire surface, le processus a été trop retardé. Aujourd’hui le cabinet recruté et payé par l’argent public a produit ses rapports ignorés par l’instance destinataire.



Monsieur le Président de la république, le Ministre Balla Moussa Fofana avec son bras comploteur Oumar Ba Président de l’association des maires du Sénégal, ancien porteur de valise d’Aliou Sall et de Macky Sall, torpillent le recrutement par appel à candidatures du DG de l’ADM. L’appel à candidatures doit permettre de retenir un candidat parmi les trois (3) ou cinq (5) meilleures candidatures reçues, selon les termes de références établis à cet effet.



Les deux personnes citées sont dans une logique d’annihiler cet appel à candidatures pour faire un recrutement basé sur l’injustice, l’illégalité. Monsieur le Président de la République, tous les sénégalais espèrent avoir terminé avec les forfaitures, l’injustice, la mal gouvernance que ce Ministre et Oumar Ba veulent faire prévaloir sur ce processus de recrutement. Que le cabinet mette à votre disposition toute la documentation sur ce processus et tout le monde sera délivré de façon transparente et équitable e. La lutte pour la justice, vous en êtes des symboles, mais j’en sais faire aussi et depuis toujours. Monsieur le Premier Ministre, Balla Moussa FOFANA est le ministre qui a fait violer pour la première fois la règle de l’appel à candidatures qui régit le recrutement du Secrétaire Exécutif du Programme National de Développement Local depuis sa mise en place en 2008.



Mieux, tout le monde peut constater facilement aujourd’hui, la détérioration générale en cours du département de la décentralisation et du développement territorial par son incompétence et son népotisme. Il n’est pas dans les dispositions de la mise en œuvre du Jub, Jubal, Jubanti, au regard de sa proximité malsaine avec ceux qui ont symbolisé ces dernières années, la mal gouvernance de ce secteur stratégique pour le développement endogène et durable prôné par le « PROJET ». Il est regrettable de constater le manque d’initiatives pertinentes qui a fini de plonger dans une profonde morosité ce département qui pourtant doit incarner le cadre de mise en œuvre des politiques publiques au niveau des territoires. Souhaitant ardemment à l’image de tous les citoyens, la satisfaction des attentes du peuple du 24 mars 2024, j’ai l’honneur de vous adresser cette lettre pour attirer votre attention sur l’importance de la qualité des acteurs qui doivent incarner la réalisation d’une vraie rupture.



VIVE LE JUB JUBAL JUBANTI

VIVE LA REVOLUTION CITOYENNE



Djidiack FAYE,

Directeur de l’Agence régionale de Développement de Fatick