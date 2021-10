Leur Localité dépourvue d’infrastructures routières, sanitaires: un Collectif citoyen de Bakel pour alerter les autorités Des populations de Bakel se croiraient au Moyen-âge. Les difficultés auxquelles les populations sont confrontées sont liées au manque d’infrastructures routières, sanitaires, éducatives, entre autres. A cela s’ajoute le chômage endémique des jeunes. Les populations ont décidé de tirer la sonnette d’alarme.

A en croire Moussa Bathily, les revendications du collectif de la Grande Marche Citoyenne du Département n’ont pas encore de solutions. « L’année dernière, la structure a organisé sa première marche qui a réuni toutes les forces vives du département pour réclamer l’équité territoriale. Devant cette situation, le collectif a jugé nécessaire de réunir encore toutes les sensibilités du département, y compris la diaspora, pour alerter l’Etat du Sénégal et dénoncer cette situation », indique Moussa Bathily.



Ces populations exigent le respect du code minier et des engagements pris par l’Entreprise Mapathé Ndiouck. Elles réclament aussi l’implication des villes de Diawara et de Kidira dans le projet « Promoville », l’effectivité de l’Onas dans les trois villes du département de Bakel, à travers des canalisations pluviales, le démarrage immédiat des travaux de la route Bakel Kougnani – Yafera Aroundou – Aroundou Ballou.



Dans la même veine, le Collectif exige aussi le démarrage rapide du bitumage des axes routiers prévus par le Puma, le démarrage immédiat des projets d’électrification prévus par l’Aser. Le collectif interpelle directement l’Etat et son gouvernement pour prendre des dispositions nécessaires.



Pour rappel, ledit collectif a été mis en place le 28 Juillet 2018 pour dénoncer la situation inquiétante que vit au quotidien la population de Bakel.

Rewmi



