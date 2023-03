Leur grève largement suivie : Ce que réclament les personnels enseignants et administratifs de l’ESMT Durant 2 jours, es 22 et 23 mars 2023, pour s'opposer à toute tentative politique de reconduction du mandat de leurs dirigeants, les personnels enseignants et administratifs de l’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications, ESMT, ont observé une grève largement suivie. Se réjouissant de cet élan de solidarité, ils reviennent sur le pourquoi de cette colère.

« Nous, Personnels de l’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications réunis en association du personnel de l’ESMT avons observé 2 jours de grève, ces 22 et 23 mars 2023, pour nous opposer à toute tentative politique de reconduction du mandat des dirigeants, alors que les conclusions du rapport du cabinet chargé de l’évaluation des performances, recommandent formellement le non-renouvellement de leur mandat », ontils soutenu à travers un communiqué reçu .



Ce mouvement de grève, nous dit-on, a été très largement suivi par les personnels enseignants et administratifs et aucun enseignement ne s’est déroulé durant ces deux jours de grève. C’est une réussite totale !



« L’Association du Personnel et la section syndicale ESMT du Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal/Enseignement Supérieur et Recherche (SUDES/ESR) félicitent tous les collègues pour la forte mobilisation et les appellent à d’autres actions de grève », dit le document.



Pour rappel, nos revendications à l’endroit du Conseil des Ministres de l’ESMT sont les suivantes :

- De mettre fin à la prolongation du mandat des dirigeants actuels ;



- De ne pas les reconduire ;



- De mettre en place une équipe de transition pendant toute la période de recrutement et de nomination de nouveaux dirigeants ;



- D’exiger dorénavant des dirigeants élus, des résultats performants sur le plan de la gestion pédagogique, administrative et financière de l’école.







