Leur secteur en difficulté depuis la baisse du prix du pain : Les Boulangers face à la presse ce jeudi Ce jeudi, la Fédération nationale des Boulangers du Sénégal et Regroupement des boulangers du Sénégal fera face à la presse ce jeudi. Le sujet attendu tournera certainement autour des difficultés du secteur de la boulangerie depuis la baisse du prix du pain par les nouvelles autorités.

Selon le quotidien Tribune, la rencontre avec la presse sera une aubaine pour la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal et Regroupement des boulangers du Sénégal d’aborder les problématiques rencontrées par le secteur de la boulangerie depuis la baisse du prix du pain le 21 juin 2024, décrétée par les nouvelles autorités.



À cet effet, malgré plusieurs tentatives pour dialoguer et évaluer la situation, le silence de l'État oblige les acteurs à faire face à plusieurs défis critiques dont la fermeture massive de boulangeries, rapporte le journal.



« Nous avons constaté la fermeture de nombreuses boulangeries à travers le pays, affectant gravement l'économie locale et la communauté », ont-ils déploré.



Parmi les problèmes, figure le renchérissement des coûts de production avec la non disponibilité du diesel, la hausse insupportable de l’électricité et de la levure qui, selon eux, représentent un fardeau supplémentaire pour notre secteur déjà en difficulté.



« Nous invitons donc les représentants de la presse à participer à cette conférence de presse afin de mieux comprendre les enjeux importants auxquels le secteur de la boulangerie est confronté et de relayer ces informations auprès du grand public », a souhaité Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des Boulangers du Sénégal.



