Leurs doléances toujours insatisfaites : Arrêt de travail des agents de la Justice aujourd’hui

Face au silence des autorités, notamment du ministre de la Justice et du chef de l’Etat, le secrétaire général de l'Untj, Me Atab Goudiaby décrète un arrêt de travail ce vendredi, nous dit "L’As".



Selon Me Goudiaby, ce mot d’ordre entre en droite ligne de leur dernière sortie relative à la situation délétère, dans laquelle sont plongés de braves travailleurs de la Justice.



Le secrétaire général de l’Untj invite tous les travailleurs de la Justice au respect du mot d’ordre.