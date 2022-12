Leurs rapports toujours classés sans suite… : Les corps de contrôle remis en cause L’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) vient de publier les rapports 2020-2021. Comme d'habitude, des cafards dodus ont encore été débusqués par les vérificateurs à La Poste, à la Der, au Puma... Seulement, ce qui est à craindre, est le fait que ces rapports ne soient classés sans suite comme les précédents. Aujourd'hui, c'est comme si nantis de leur impunité, les prédateurs de deniers s'étaient passé le mot : «publiez toujours, parlez, ergotez, nous, on mange». Finalement, ne faudrait-il pas supprimer tous ces corps de contrôle dont les rapports ne semblent être conçus que pour amuser la galerie et allouer leurs budgets aux secteurs de la santé et de l'éducation qui manquent de tout ? "Tribune"

A quoi servent finalement tous ces corps de contrôle, Armp, Ige, Cour des comptes, Ofnac (qui était censé être pour l'Apr, mais finalement n'est pour personne) ? Pourtant, le Président Sall avait dans son Yoonu yokkuté, soutenu que ces organes seraient un outil destiné à lutter efficacement contre la corruption.



« Tous les efforts entrepris pour promouvoir la justice sociale, assurer les bases du développement et générer une productivité développante, seraient vains sans une lutte résolue contre la corruption. En effet, la corruption sape les fondements de la République, freine les transactions, décourage l’investissement et crée un état d’insécurité judiciaire incompatible avec un climat propice à la création des richesses », avait-il expliqué.



Non sans ajouter : « Gouverner efficacement c’est aussi rassembler toutes les bonnes volontés pour agir et doter l’État des instruments lui permettant d’éradiquer la corruption ». Ainsi, Macky Sall de promettre : « Le renforcement des organismes et corps de contrôle et de régulation (Cnlcc, l’Inspection générale de l’État (Ige), la Cour des Comptes ou l’Agence de régulation des marchés publics (Armp)) et leur donner une autonomie budgétaire ».



Mais aujourd'hui, le triste constat est que ces corps de contrôle ne servent à rien, sinon amuser la galerie, car leurs rapports sont toujours classés sans suite. Malgré les promesses d'une «gouvernance sobre et vertueuse» et les rapports accablants publiés par ces organes de contrôle, aucun délinquant à col blanc à ce jour, n’a été jugé et prié de rendre gorge.



Au contraire, ils continuent de se pavaner en toute tranquillité, et certains ont même obtenu une promotion. Tandis que d'autres intouchables se sont même permis d'envoyer les vérificateurs de la Cour des comptes balader, au moment où d'autres ont publiquement déclaré qu'ils ne répondraient pas à l'Ofnac. Pour dire que si l'on est du bon côté, on peut tout se permettre, sans être inquiété. Et comme d'habitude, après chaque publication de rapport, ce sont les populations qui se mettent à jaser, à commenter, à rouspéter et puis, on range tout dans les tiroirs de l'oubli jusqu'au prochain rapport. Circulez, il n’y a rien à voir !



C'est comme si les gloutons qui ont englouti les deniers publics, s'étaient passé le mot : «publiez toujours, parlez, nous, on mange». Aujourd'hui, non seulement les prédateurs de deniers ne sont pas inquiétés, mais ils continuent de proliférer. Ce qui pousse à se demander finalement, quelle est l'utilité de ces corps de contrôle, étant donné que leurs recommandations et rapports sont rangés dans les tiroirs.

Ou bien, sont-ils conçus uniquement dans le but de leurrer ou beurrer, c'est selon l'opinion et les bailleurs ?



Une question qui mérite réponse parce que des dossiers compromettants, qui mettent en exergue des cas de malversations flagrantes, sont toujours passés par pertes et profits, aucune poursuite judiciaire, aucune sanction n'a été entreprise à l'égard de tous ceux qui se sont permis des libéralités avec les deniers publics.



En tout cas, c'est à se demander au finish, s'il ne vaudrait pas mieux, nous faire l'économie de ces organes de lutte contre la corruption, qui coûtent quand même une fortune aux gorgorlous et reverser leurs budgets dans le secteur de la santé et de l'éducation qui manquent de tout.









