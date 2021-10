Levée d'immunité parlementaire: Silence, on déshabille des "honorables" dans quelques... Le clap de fin bientôt pour Mamadou Sall et Boubacar Biaye, épinglés dans une sombre affaire de trafic de passeports diplomatiques. l'Assemblée nationale va se pencher sur leur cas et la levée de leur immunité parlementaire ne serait que l'affaire que quelques jours, voire quelques heures.

Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse va enclencher la procédure qui certainement va aboutir à la levée du privilège de juridiction des députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall, impliqués dans un présumé trafic de passeports diplomatiques.



L'Assemblée nationale, qui entend suivre les textes ne réfléchira par deux fois pour valider la mise à mort des deux "honorables" députés rattrapés par des affaires puantes, qui ont fini par offusquer les populations.



Pour rappel, les deux présumés trafiquants sont mouillés par un certain Kondé qui affirme qu'il a longtemps travaillé avec eux dans la délivrance de passeports diplomatiques, surtout à des femmes qui se faisaient passer pour leurs épouses. Mais elles casquaient au bas mot quatre millions cinq cent mille (4.500.000) F CFA pour obtenir le document.

