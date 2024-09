Levée de boucliers contre Augustin Tine : Sa sortie à polémique révolte toujours, malgré les précisions apportées Malgré le point de presse qu’il avait récemment tenu pour apporter des précisions et rejeter toute idée de céder des terres de Fandène, la levée de boucliers se poursuit contre Dr Augustin Tine, Maire de ladite localité. Nous dit L’As

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2024 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

A l’origine de la colère des populations de la commune, sa sortie à la rencontre décentralisée à Thiès de l’Association des maires du Sénégal (AMS).



Sur la question d’un éventuel élargissement du périmètre de la ville de Thiès sur la commune de Fandène, Augustin Tine avait déclaré : «nous sommes ouverts à faire en sorte que la ville de Thiès, et plus particulièrement les trois communes de Thiès, puissent s’élargir naturellement dans la commune de Fandène. Il va falloir seulement qu’il y ait des discussions entre les différentes communes, notamment les maires, les administrations territoriales et l’Etat. D’ailleurs l’ANAT travaille déjà sur un projet de nouveau découpage des différentes communes».



Mais selon le journal, cette réponse n'est pas du goût de certains et ils l’ont exprimée. C’est le cas du conseiller municipal Cheikh Diop Coordonnateur AG/JOTNA de Fandène, qui a fait face à la presse ce week-end à Keur Mamarame.



«Cette sortie maladroite, sous-tendue par un soubassement politique, a surpris toute la population et va à l’encontre des attentes des Fandènois vis-à-vis de leur maire. La majorité des électeurs de la commune, qui a porté son choix sur sa personne pour administrer la collectivité, se trouve aujourd’hui dans la désolation et le désespoir, après cette déclaration inattendue», a déclaré Cheikh Diop.



Et pour lui, c’est vraiment paradoxal, car le 9 mai 2024, le conseil municipal de Fandène avait tenu un point de presse pour réclamer 9 ha dans l’affaire de Mbour 4.



En définitive, dit-il, «la population de Fandène dit non et s’oppose catégoriquement à une éventuelle cession de son patrimoine au profit de la ville de Thiès. Nous réclamons en lieu et place des investissements, des partenariats public-privé, des coopérations bilatérales et des infrastructures, pour hisser très haut notre commune, dans le cercle des collectivités puissantes».



