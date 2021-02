Levée de fonds sur le marché obligataire international : Ecobank Nigeria vise un montant de 300 millions de dollars EU

Selon un communiqué de presse, le produit de l'euro-obligation fournira un financement à moyen terme et permettra à la banque de mieux soutenir le commerce international et les services en Afrique.



En outre, ajoute la même source, les Titres, qui seront émis par l'intermédiaire d'un véhicule de financement néerlandais dédié, seront cotés à la Bourse de Londres.



Compte tenu de ce qui précède, Eti a le plaisir d'informer la Bourse régionale des valeurs mobilières et les investisseurs du projet d'émission de Titres de premier rang par la Banque. La Banque prévoit une cotation des Titres à la Bourse de Londres, afin qu'ils soient négociés sur son marché réglementé.



La Banque centrale du Nigeria a confirmé qu'elle n'a aucune objection à cette transaction. Il convient de noter que la Transaction est assujettie aux conditions du marché en vigueur et à la production des documents nécessaires à la Transaction.

