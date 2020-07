Levée de l’état d’urgence: Le CNSR adhère à la décision du Chef de l’Etat Le président de la République du Sénégal, a annoncé lundi dernier, la levée de l’état d’urgence instauré dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus COVID-19. Ainsi que d’importantes autres mesures, tant sur le plan sanitaire que socioéconomique.

Le Conseil National des Sages Républicains (CNSR) voudrait manifester son adhésion totale aux mesures importantes, prises par le Chef de l’Etat avec comme dénominateur commun, l’élan national pour relever le défi de la préservation des vies, de la santé, et de relancer l’économie.



D’après le communiqué, le Conseil National des Sages Républicains constate pour s’en réjouir, que depuis l’apparition de la Covid-19 en terre sénégalaise, le Président Macky Sall a pris les décisions salvatrices, au moment opportun, avec notamment le plan national de prévention, d’alerte et de riposte, le plan de contingence, puis l’état d’urgence, assorti d’un important programme de résilience économique et social qui a permis au Sénégal de rester jusque-là debout.



Dans le contexte actuel, marqué par une maîtrise de la situation sanitaire, le CNSR salue l’annonce du Programme de Relance de l’Economie nationale pour permettre au pays de garder sa perspective émergente malgré les effets économiques sévères de la pandémie.



Avec la nouvelle séquence ouverte par le Président Macky Sall, le CNSR appelle les Sénégalais à rester vigilants, à faire preuve de responsabilité et de solidarité au regard de la nature du péril et des exigences d’émergence du pays, consignées dans le Plan Sénégal Emergent (PSE).



Enfin, le Conseil National des Sages Républicains réitère son appel pour le respect des gestes barrières dans le cadre de la protection individuelle et collective, particulièrement à l’endroit des personnes du troisième âge et celles vulnérables.





