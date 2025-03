Levée de l'immunité parlementaire : Moustapha Diop entendu par la commission ad hoc, cet après-midi

Moustapha Diop sera entendu cet après-midi, à 15 heures. Le député-maire de Louga sera interrogé par les membres de la commission ad hoc chargée d’examiner la demande de levée de son immunité parlementaire, introduite par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, dans le cadre du dossier Tabaski Ngom.



Après leur installation vendredi dernier en plénière, les onze députés membres de la commission ad hoc ont convoqué Moustapha Diop, pour aujourd’hui. Conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le mis en cause a la possibilité de se présenter personnellement devant la commission ou de désigner un collègue pour le défendre. Cependant, selon des informations de "L’Observateur", reprises par "Senenews", le député-maire de Louga a choisi la première option. Contrairement à son collègue, le député-maire des Agnam, Farba Ngom, qui avait désigné l’avocate Me Aïssatou Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, pour le défendre, Moustapha Diop a décidé de se présenter en personne, devant ses collègues de la commission ad hoc.



Le député non inscrit aurait clairement signifié cette décision à un membre de ladite commission. En attendant, le dossier d’accusation du député Moustapha Diop est sur la table de la commission ad hoc.



Depuis hier, lundi 17 mars 2025, dans la matinée, les membres de la commission ont commencé à prendre connaissance des éléments de ce dossier, dans lequel le maire de Louga est cité dans une affaire d’escroquerie portant sur un montant de plus de 700 millions FCfa. Selon nos sources, les membres de la commission ad hoc ont jusqu’à aujourd’hui, 12 heures, pour consulter le dossier. Nos interlocuteurs précisent que seuls les membres de ladite commission sont autorisés à le lire sur place, compte tenu de son volume important.



L’audition du député Moustapha Diop sera clôturée aujourd’hui par la commission ad hoc, qui rédigera ensuite son rapport d’activité. Ce rapport servira de base à la plénière qui se tiendra après-demain, jeudi 20 mars 2025, où les députés de la 15ᵉ législature de l’Assemblée nationale devront décider de lever ou non l’immunité parlementaire de leur collègue.