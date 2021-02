Levée de l’immunité parlementaire d'Ousmane Sonko: Aïda Mbodj désignée pour sa défense

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021

L’Assemblée nationale sera, ce mercredi, en plénière, pour valider la commission Ad’ hoc qui doit procéder à la levée de l’immunité parlementaire du leader du Pastef Ousmane Sonko, accusé de viols répétés et menaces de mort par une masseuse.



La plénière sera à huis-clos à cause de la pandémie du coronavirus. Toutefois, l’avocat de Sonko dans cette affaire est connu. Il s’agit d’Aida Mbodji. Elle va assister l’ancien Inspecteur des Impôts et des Domaines pour sa défense lors des travaux de la commission ad hoc en charge de l’instruction de son dossier à l’Assemblée nationale.



Aussi la députée Fatou Ndiaye de ‘’Rewmi’’ qui devait siéger dans la commission s’est retirée. Et c’est désormais Cheikh Bamba Dièye qui représente les députés non-inscrits à la commission d’instruction de la levée de l’immunité parlementaire.

