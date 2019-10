Levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko : Pastef Ziguinchor exige un jugement juste et véridique La levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, évoquée dans l’affaire des 94 milliards, n’ébranle pas ses partisans.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Octobre 2019

En conférence de presse, hier, à Ziguinchor, les militants de Pastef ont dit attendre avec sérénité ce jugement. Toutefois, ont-ils dit, ils exigent un jugement, juste, véridique et sans complaisance.

« Nous voulons ce jugement. Nous l’attendons avec sérénité et de pied ferme. Et évidement, nous acceptons les conditions qui vont dans le sens de ce jugement. Mais nous ne parlons pas de parodie de jugement. Nous voulons un jugement en toute impartialité », a déclaré leur porte-parole, Seydou Mandian sur a RFM.



