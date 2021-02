Levée de l’immunité parlementaire de Sonko : « Pour le moment, il n y a aucune..." (Moustapha Diakhaté)

Moustapha Diakhaté rappelle le pourquoi l’immunité parlementaire du leader du Pastef doit être levée. De son avis, pour le moment il n y a aucune faille dans la procédure déclenchée. Il estime que si l’immunité parlementaire de Sonko n’est pas levée, la justice ne pourra pas faire son travail.



Les avocats de Ousmane Sonko ont saisi le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse à travers une lettre. Ce que Moustapha Diakhaté juge inadmissible. Pour lui, ces robes noires ont violé le règlement intérieur de l’Assemblée.

A l’en croire, l’Assemblée nationale n’est pas un tribunal. « S’ils veulent plaider, ils n’ont qu’à attendre d’aller au tribunal mais cette lettre est inacceptable », cogne-t-il.



Revenant sur cette histoire de viol, il a fait savoir que c’est entre Adji et Ousmane Sonko et seul le tribunal peut trancher. Selon lui les raisons sanitaires évoquées par Sonko pour fréquenter le salon de massage ne sont pas convaincantes. Par contre, il dit être sûr que Sonko n’a pas violé Adji Sarr.



