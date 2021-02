Levée de l'immunité parlementaire de Sonko : l'Acte II ce lundi, la phase 3 attendue mercredi Après la validation, jeudi dernier du bureau de l'Assemblée nationale suite à la lettre du ministère de la Justice, adressée à Moustapha Niasse, la commission des lois se réunit ce jour, (sauf changement de dernière minute) à 10 heures à l'Assemblée nationale pour installer la commission Ad hoc.

D’après Pressafrik, c’est ce lundi 15 février 2021 que la deuxième procédure de la levée d'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko sera lancé. La commission est

chargée de statuer de la requête de levée d’immunité du député et opposant politique Ousmane Sonko, suite aux accusations de "viols et menaces de mort", portées sur lui par la masseuse Adji Sarr.





Elle est composée de 11membres (dont 8 de la mouvance présidentielle, 2 du groupe parlementaire Liberté Démocratique et 1 du député non inscrit).





Cet acte est un pas de plus vers la plénière de ratification de la liste des membres de la commission qui se tiendra mercredi 17 février.



