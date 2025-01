Levée de la rétention des données sanitaires : Un acte patriotique salué par le Ministère de la Santé

Le 09 janvier 2025, l'Alliance des Syndicats Autonome de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM- SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL « AND GUEUSSEUM » a annoncé la levée totale de la rétention des données sanitaires. Cette forme de grève a entrainé de graves conséquences sur les capacités d'évaluation et d'éclairage des décisions, stratégies et interventions du système de santé et d'action sociale. Outre la perte d'une part importante des investissements, la rétention constitue une atteinte à la crédibilité des planifications basées sur des données probantes.



À la suite de plusieurs sessions de négociations et à l'appel du 6 janvier 2025 lancé à Ziguinchor par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, l'organisation syndicale ASAS- AND GUEUSSEUM a décidé de reprendre le processus de remontée des données sanitaires à partir du 15 janvier 2025. Cet acte de haute portée patriotique est vu comme un signal de nos partenaires pour changer la forme de lutte syndicale et amorcer ainsi une nouvelle dynamique partenariale de gestion des conflits qui sont consubstantiels à la vie de toutes les organisations humaines.



Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) souhaite rappeler que l'Etat, suivant les orientations de Monsieur le Président de la République et sous la coordination de Monsieur le Premier Ministre, s'engage à créer les conditions d'un dialogue constructif avec les partenaires sociaux pour que la recherche de solutions durables aux problèmes du secteur reste la préoccupation de toutes les parties prenantes.



Le MSAS transmet ses remerciements à ASAS AND GUEUSSEUM au nom du chef de l'Etat, du Premier ministre et de l'ensemble des usagers du système de santé. Il lance enfin un appel à tous les partenaires sociaux pour un effort commun de promotion d'un climat apaisé au niveau du secteur de la santé et de l'Action sociale.



La cellule de Communication du MSAS.