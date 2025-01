Levée de son immunité parlementaire: Farba Ngom convoqué mardi

La procédure enclenchée sur demande du ministre de la Justice, Ousmane Diagne, suit son cours. Les députés de la 15e législature ont adopté, ce vendredi, à l'unanimité et sans débat, le projet de résolution pour la constitution de la commission ad hoc dont les 11 membres, installés le même jour, sont chargés de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de leur collègue Mouhamadou Ngom dit Farba.



L'Observateur repris par Seneweb, renseigne que le député-maire des Agnam, cité dans l'affaire de blanchiment de capitaux d'un montant provisoire de plus de 125 milliards de francs, selon le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), est convoqué mardi prochain, 21 janvier.



Deux options s'offrent au mis en cause, d'après le journal : «[Farba Ngom] a la possibilité d'aller répondre à la convocation pour se défendre [ou] désigner un de ses collègues [pour le représenter].»



La commission ad hoc va produire un rapport qui sera examiné lors de la prochaine plénière.