Levée des restrictions - 63% des dakarois rejettent la décision de Macky Sall Le Bureau de Prospective Economique (BPE) du Sénégal dans une enquête d’opinion pour évaluer le niveau de sensibilisation et les comportements des populations face au Covid 19, apporte des éléments de réponse sur les mesures prises dernièrement par le Chef de l’Etat quant à la gestion de la pandémie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juillet 2020 à 08:12 | | 0 commentaire(s)|

S’agissant de l’opinion des sondés du département de Dakar sur les mesures d’assouplissement prises par les autorités en début juin, 71,3% des personnes interviewées ont approuvé la mesure d’assouplissement du couvre-feu qui passait de 21 heures - 06 heures à 23 heures -05 heures du matin.



67,7% avaient approuvé la levée des restrictions de déplacements interurbains. L'autre pourcentage de 63% déclarait approuver l’autorisation de réouverture des restaurants et autres gargotes.



Une légère majorité, 50,6%, disait approuver l’autorisation de réouverture des salles de sport.



À la question de savoir s’il fallait mettre définitivement fin aux mesures de restriction et au couvre-feu, la dernière mesure prise par le Président Sall dans son discours à la Nation de lundi dernier, 60,2% des personnes interrogées du département de Dakar répondent par la négative.



Toutefois, 37,6% des sondés du département sont pour la levée de l’état d’urgence et du couvre-feu y afférent.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos