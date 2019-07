Levée du corps d’Ameth Amar : Club des investisseurs, CNP et Unacois décident un arrêt de leurs activités

Le patron de NMA SANDERS, Ameth Amar, rappelé à Dieu, sera inhumé demain à Darou Salam. Le secteur privé sénégalais, conscient de cette perte, a décidé d’arrêter pour la journée de demain jeudi, leurs activités sur l’étendue du territoire national.



Cette décision prise et validée par le Club des investisseurs, dirigé par Dr Abdourahmane Diouf, le CNP de Baidy Agne, l’Unacois est une manière de saluer la mémoire d’un champion industriel.



Le défunt est décrit comme un modèle d’humilité et de courage, doté d’une vivacité d’esprit et d’un sens de patriotisme. Rien n’est de trop, estiment-ils, pour un compagnon, ayant largement contribué à la voie de l’émergence.



Ameth Amar, reconnaissent-ils, a laissé une semence d'une puissante vitalité, un legs à préserver et, à pérenniser pour le redressement de l’économie du pays.



