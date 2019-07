Levée du corps de Tanor Dieng : le président Abdou Diouf et son épouse, présents à la cérémonie L’ancien chef de l’Etat, le président Abdou Diouf et son épouse, Mme Elisabeth Diouf, étaient bien présents lors de la levée du corps du Secrétaire général du parti socialiste, en début d’après-midi, à Paris, ce mardi.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 16:16 | | 0 commentaire(s)|

Resté silencieux depuis l’annonce du décès d’Ousmane Tanor Dieng, lundi, l’ex-chef de l’Etat a tout de même tenu à rendre un dernier hommage au président du Haut conseil des collectivités territoriales.



La dépouille d’Ousmane Tanor est attendue dans la soirée à Dakar. Une seconde levée du corps est prévue demain à l’hôpital Principal, suivie d’un hommage national qui lui sera rendu, avant son inhumation dans son village natal de Nguéniène.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos