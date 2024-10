Liaison entre Dakar et Washington D.C : United Airlines annonce le lancement de vols directs

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2024 à 17:38 | | 0 commentaire(s)|

« À partir du 24 mai 2025 (sous réserve d’approbation gouvernementale), United Airlines sera la seule compagnie aérienne à relier Dakar à Washington D.C., et l’année prochaine, elle desservira plus de destinations en Afrique que toute autre compagnie américaine », annonce United Airlines.



Le communiqué ajoute que le lancement des vols Dakar-Washington D.C. en 2025 s’inscrit dans l’expansion de la présence de United en Afrique débutée cette année, avec l’ajout de Marrakech (Maroc) à son réseau à partir du 25 octobre 2024.



La même source soutient enfin que la nouvelle liaison de United vers Dakar contribuera à soutenir l’industrie touristique croissante de l’Afrique, qui « a connu une augmentation de 13% des arrivées au premier trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, selon l’Onu Tourisme ».

Bassirou MBAYE





Source : United Airlines annonce son projet d’étendre davantage son réseau en Afrique avec le lancement d’une nouvelle liaison directe toute l’année, opérée trois fois par semaine, entre Dakar et Washington D.C. Un communiqué de la compagnie explique qu’il s’agit de la première liaison de la compagnie entre le Sénégal et les États-Unis.Source : https://www.lejecos.com/Liaison-entre-Dakar-et-Was...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook