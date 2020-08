Liban: une mariée surprise par l’explosion en pleine séance photo-vidéo

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

Elle n’avait sans doute pas planifié cet épisode de son mariage. Alors qu’elle posait tranquillement pour ses photos de mariage, une mariée a été tenue de se sauver quand elle voyait venir le feu de la terrible explosion de Beyrouth.



Sur les images, on lit très aisément de la peur ou de la stupeur…mais aussi le courage porté par l’instinct de survie. Dans la capitale libanaise, à Beyrouth, une nouvelle mariée a été forcée à prendre ses jambes à son cou quand elle a vu venir vers eux la fumée des terribles explosions survenues ce 4 août 2020.





La fumée de l’explosion parvient au moment où le caméraman filme le voile de la mariée. Alerté par ce phénomène qu’ils ne comprenaient sans doute pas, le cameraman dirige ensuite son outil vers l’origine de la fumée. C’est alors que la jeune pétrifiée, enjambe à toute vitesse pour se réfugier dans un bâtiment voisin.



C’est la preuve que les habitants de Beyrouth étaient au bout du gouffre au moment de l’explosion provoquée par du nitrate d’ammonium entreposé sur le port de la capitale libanaise.



Notons que le dernier bilan fait état de plus de 100 morts, des milliers de blessés. Plus de 300.000 personnes étaient sans-abri.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos