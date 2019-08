Libération de Adama Gaye: des journalistes lancent une pétition Un groupe de journalistes a lancé une pétition pour la libération de leur confrère Adama Gaye, emprisonné à Rebeuss pour offense au chef de l’Etat.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2019

Les initiateurs de cette démarche comptent dérouler un plan d’actions pour faire sortir l’ancien journaliste de Jeune Afrique, de prison. Qui, disent-ils, a été arrêté pour son expertise sur le pétrole et le gaz, sur lequel il livrait des informations.



Un sujet sensible, depuis le scandale de 10 milliards de dollars révélé par la BBC.

Les souteneurs de Adama Gaye ont prévu une tournée au cours de laquelle, ils comptent rencontrer des acteurs des droits de l’homme, de la société civile, entre autres, pour les sensibiliser sur cette affaire.

