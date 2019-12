Libération de Babacar Diop : Le Saes durcit le ton !

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Décembre 2019 à 09:49 | | 0 commentaire(s)|

Les enseignants du supérieur durcissent le ton pour exiger la libération de leur collègue Dr Babacar Diop. En effet, après une grève d’avertissement de 24h, la coordination du Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (Saes) du campus de Dakar a tenu une assemblée générale hier vendredi pour constater avec regret le maintien en prison de Dr Babacar Diop. C’est ainsi qu’ils ont décrété un débrayage de 48h renouvelables le samedi 14 et lundi 16 Décembre 2019. Mieux, la coordination de Dakar demande à tous les enseignants de suspendre toute activité pédagogique et de recherche au sein du campus.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos