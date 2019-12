Libération de Dr Babacar Diop : le SUDES /ESR décrète 24h de grève, lundi prochain

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes)/Enseignement Supérieur et Recherche décrète un mot d'ordre de grève de 24h, lundi prochain pour la libération de Babacar Diop, arrêté vendredi 29 novembre lors d’une manifestation non autorisée contre la hausse du prix de l’électricité devant le Palais.

« Suite à l'arrestation et à la mise sous mandat de dépôt du Dr. BABACAR DIOP pour délit présumé de violation de l'arrêté préfectoral interdisant toute manifestation dans le périmètre du centre-ville de Dakar, le SUDES /ESR avait appelé mercredi 04 décembre 2019 à sa libération immédiate », rappelle le SUDES/ESR. Et de regretter : « Malheureusement le collègue BABACAR DIOP est encore en prison alors qu'il n'y a aucun risque qu'il quitte le pays. Sa situation sanitaire se dégrade de jour en jour et le SUDES /ESR tient le gouvernement pour responsable de tout ce qui pourrait lui arriver ».

« Demandant toujours sa libération immédiate, le SUDES /ESR décrète un mot d'ordre de grève de 24h, le lundi 09 décembre 2019 dans l'ensemble des universités publiques du Sénégal », annonce le syndicat dans un communiqué.





