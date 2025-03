Libération de Farba Ngom et de Tahirou Sarr : Une journée de lecture du Saint Coran prévue, ce vendredi

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Mars 2025 à 10:39

Le séjour carcéral de Farba Ngom et de son co-détenu Tahirou Sarr est très ressenti par un large pan des populations. Ce vendredi, l'ancien député apériste Matar Diop entend initier une grande journée de lecture du Saint Coran et de prières, pour la libération des deux hommes d'affaires. Pour le responsable politique APR originaire de Touba, leur place n'est pas à la prison.



" L'emprisonnement de Farba Ngom et de Tahirou Sarr est un coup dur. Les populations démunies, les "Serigne Daara", les orphelinats, etc. sont en train de vivre une situation dramatique. En ce mois béni de Ramadan, ils sont privés de social. Ils vivent un véritable calvaire par ce que ceux qui les prêtaient main forte sont dans les liens de détention ", lance l'Honorable Matar Diop, qui soutient qu'on n'abat pas un arbre qui donne des fruits. " Farba Ngom tout comme Tahirou Sarr sont d'une utilité connue et reconnue de tous. Ce sont tous deux de bons citoyens sénégalais, des hommes de valeur qui méritent plus que ça. Nous plaidons leur libération immédiate ", invite-t-il.

Mame Fatou Kébé