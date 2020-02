Libération de Guy Marius Sagna : Nio Lank mobilise, interpelle l'UMS et annonce une marche devant le palais Le collectif Nio Lank a tenu sa marche, hier vendredi, dont le point d’orgue aura été l’arrêt de 30 minutes marqué devant le Camp pénal où Guy Marius Sagna est incarcéré depuis trois mois maintenant. Une foule immense a répondu à l’appel du collectif. Tous ont exigé la libération de l’activiste et demandé la suspension de la hausse du prix de l’électricité. Les femmes membres du collectif ont annoncé une prochaine marche nationale, tandis que les jeunes ont annoncé une manifestation devant le palais de la République, là où Guy Marius a été arrêté le 29 novembre dernier. Membre du collectif, Malal Talla a interpellé l’Union des magistrats, dirigée par le juge Télico, pour qu’elle se prononce sur cette affaire.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Février 2020 à 07:47



