Libération de Guy Marius Sagna : Noo Lank va manifester devant le Camp pénal de Liberté 6 Le collectif Noo Lank va intensifier dans les jours à venir, son combat pour la libération de Guy Marius Sagna et l’annulation de hausse du prix de l’électricité. Face à la presse ce matin, les leaders du collectif ont annoncé la tenue d’une grande manifestation vendredi prochain, mais cette fois-ci, sur l’itinéraire du rond-point foire jusqu’au rond-point 6, en passant devant le devant le Camp pénal, où leur camarade est, selon eux, arbitrairement détenu.





« Le vendredi 28 février 2020, le collectif appelle toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, à sortir massivement pour exiger une fois encore, la libération de Guy Marius Sagna et l’annulation de la hausse du prix de l’électricité. Cette marche partira de l’échangeur de la Foire à 15 heures, au rond-point de Liberté 6 », a déclaré le coordonnateur du collectif, Aliou Sané.



Par ailleurs, les membres du collectif ont invité le chef de l’Etat, Macky Sall qui, d’après eux, « oppose un mépris aux vagues de protestation, à se ressaisir et mettre fin à l’arbitraire de la détention de Guy Marius Sagna ».



« Nous espérons que la raison va éclairer le Président Macky Sall, afin qu’il arrête d’écouter ceux qui l’encouragent dans ce qui ressemble à de la surdité, pour écouter la demande légitime des Sénégalais et libérer Guy Marius Sagna, parce que nous ne pouvons pas et n’allons pas laisser Guy Marius Sagna dans cette prison. Nous n’allons pas le laisser garder arbitrairement », ont plaidé Aliou Sané et ses camarades

