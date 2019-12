Libération de Guy Marius Sagna et Cie : Seydi Gassama et Fou Malade optimistes

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 13:00 | | 0 commentaire(s)|

Syedi Gassama espère que Guy Marius Sagna et ses compagnons seront libérés après leur audition dans le fond par le juge d’instruction. Le Directeur exécutif de la Section sénégalaise d’Amnesty estime que cela pourrait contribuer à l’apaisement du climat social.

« Dans un pays démocratique, on ne peut pas maintenir les gens en prison qui se sont exprimés de façon pacifique. Même si le lieu où ils ont exprimé leurs opinions n’était pas approprié. Cependant, je dois dire que nous sommes absolument optimistes qu’ils (Guy et Cie) vont être élargis après l’audition dans le fond. Cela va contribuer à calmer la situation actuelle qui est très tendue, et qui peut être préjudiciable à la paix civile et à la paix sociale », a-t-il déclaré, interrogé par à « Iradio ».



Le rappeur Fou Malade, responsable du collectif « Noo Lank » pense que le pouvoir va lâcher du lest pour ne pas envenimer la situation. « Nous pensons qu’il y aura liberté provisoire sinon les popularisons continuerons à être dehors. Les populations continueront à demander la libération de nos camarades et la baisse du prix de l’électricité. Parce que c'est pour cela que Guy Marius Sagna et ses camarades ont été arrêtés », dit-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos