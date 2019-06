Libération de Khalifa Sall: Oumar Sarr, Me Amadou Sall, Aziz Diop…signent la pétition La pétition lancée par Front pour la libération de khalifa Sall fait son petit bonhomme de chemin. Selon "Les Echos", il ne se passe pas un jour sans que des personnalités ne la signent. Le journal renseigne que Oumar Sarr, Me El Hadji Amadou Sall, les députés Aziz Diop et Malick Guèye, Mame Diarra Guissé… sont les derniers signataires du document. Les professeurs Abdoulaye Elimane Kane et Buuba Diop, ont également déjà signé ladite pétition.

