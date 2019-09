Libération de Khalifa Sall: Ousmane Sonko souligne un détail

Le leader du Pastef a salué la libération du maire de Dakar sur sa page Facebook, ce dimanche. En sus de sa joie immense face à cette libération, Ousmane Sonko a invité les autorités à rétablir les droits civiques de l’ancien maire de Dakar.



Son message publié in extenso.



« J’éprouve une joie immense à l’annonce de la libération de mon grand frère Khalifa Ababacar Sall. Je me réjouis de savoir qu’il retrouvera incessamment l’affection et la chaleur des siens dont il n’aurait jamais dû être éloigné », a t- il commencé.



« Je salue sa dignité dans l’épreuve durant ces trois longues années de détention et souhaite son rétablissement plein et entier dans ses droits civiques », a-t-il conclu.

